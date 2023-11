Apéro impro des mitos Maison des Arts Gujan-Mestras, 24 novembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Les MITOS (Mouvement d’Improvisation Théâtrale Outrancier mais Sympathique) improvisent sur les thèmes donnés par le public.

Un spectacle léger, souriant et convivial.

Programme :

19h30 à 20h30 : planches apéritives (charcuterie, crudités, fromage + boisson) : 6 € la planche

20h30 : début du spectacle de cabaret d’improvisation : Entrée 5 €.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Maison des Arts

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The MITOS (Mouvement d’Improvisation Théâtrale Outrancier mais Sympathique) improvise on themes given by the audience.

A light-hearted, friendly show.

Program :

7:30 to 8:30 pm: aperitif platters (cold meats, raw vegetables, cheese + drink): 6? per platter

8:30pm: start of the improv cabaret show: Admission 5 ?

Los MITOS (Mouvement d’Improvisation Théâtrale Outrancier mais Sympathique) improvisan sobre temas dados por el público.

Un espectáculo desenfadado y simpático.

Programa :

19.30 h a 20.30 h: bandejas de aperitivos (embutidos, verduras crudas, queso + bebida): 6 euros por bandeja

20.30 h: comienzo del espectáculo de improvisación cabaret: Admisión 5?

Die MITOS (Mouvement d’Improvisation Théâtrale Outrancier mais Sympathique) improvisieren zu den vom Publikum vorgegebenen Themen.

Ein leichtes, lächelndes und geselliges Spektakel.

Programm :

19.30 bis 20.30 Uhr: Aperitifbretter (Wurst, Rohkost, Käse + Getränk): 6? pro Brett

20.30 Uhr: Beginn der Improvisationskabarett-Show: Eintritt 5 ?

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Gujan-Mestras