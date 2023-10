La dictée de l’ATGM Maison des Arts Gujan-Mestras, 23 novembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Pour toutes les personnes désireuses de venir se confronter aux bons mots, aux accords grammaticaux et à toutes les subtilités de la langue française. La participation à cette exercice est gratuite et anonyme.

A l’issue de cette soirée, un jury impartial se penchera sur les copies, anonymes, pour relever les erreurs avant de commenter et expliquer.

Pendant ce temps, un sympathique buffet permettra aux participants d’échanger leurs impressions avant que ne tombe le verdict de la correction et la remise des prix.

Inscriptions obligatoires avant le jeudi 16 novembre par mail..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 19:00:00. .

Maison des Arts

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For anyone who wants to get to grips with the right words, grammatical agreements and all the subtleties of the French language. Participation is free and anonymous.

At the end of the evening, an impartial panel of judges will examine the anonymous entries to identify any errors, then comment and explain.

During this time, a pleasant buffet will allow participants to exchange their impressions before the verdict of the correction and the prize-giving.

Please register by e-mail before Thursday, November 16.

Para todo aquel que quiera familiarizarse con las palabras adecuadas, los acuerdos gramaticales y todas las sutilezas de la lengua francesa. La participación en este ejercicio es libre y anónima.

Al final de la velada, un jurado imparcial examinará las candidaturas anónimas para detectar posibles errores antes de comentarlas y explicarlas.

Durante este tiempo, los participantes podrán compartir sus impresiones en torno a un bufé antes de que se anuncie el veredicto y se entreguen los premios.

Inscríbase por correo electrónico antes del jueves 16 de noviembre.

Für alle Personen, die kommen und sich mit den richtigen Wörtern, grammatikalischen Vereinbarungen und allen Feinheiten der französischen Sprache auseinandersetzen möchten. Die Teilnahme an dieser Übung ist kostenlos und anonym.

Am Ende des Abends wird sich eine unparteiische Jury die anonymen Kopien anschauen, Fehler aufdecken und anschließend kommentieren und erklären.

Währenddessen können die Teilnehmer bei einem sympathischen Buffet ihre Eindrücke austauschen, bevor das Urteil der Korrektur fällt und die Preise verliehen werden.

Anmeldungen sind bis Donnerstag, den 16. November per E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Gujan-Mestras