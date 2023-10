Soirée dansante – Année 80 Maison des Arts Gujan-Mestras, 21 octobre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Animée par un DJ « Années 80 ».

Au profit de l’association Femmes Solidaires.

Réservations à partir du 1 octobre 2023 (places limitées).

2023-10-21 fin : 2023-10-21 00:00:00. EUR.

Maison des Arts Rue Edmond Daubric

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Performed by an « 80s » DJ.

In aid of the Femmes Solidaires association.

Reservations from October 1, 2023 (limited places)

Con un DJ de los 80.

A beneficio de la asociación Femmes Solidaires.

Reservas a partir del 1 de octubre de 2023 (plazas limitadas)

Animiert von einem DJ « 80er Jahre ».

Zugunsten des Vereins Femmes Solidaires.

Reservierungen ab dem 1. Oktober 2023 (begrenzte Plätze)

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Gujan-Mestras