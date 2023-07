Exposition de Pastels Maison des Arts Gujan-Mestras, 31 juillet 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Par Christiane MORY.

=>Lundi 14h30 à 18h30

=> mardi au dimanche 09h à 12h et 14h30 à 18h30.

2023-07-31 fin : 2023-08-06 . .

Maison des Arts

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



By Christiane MORY.

=> Monday 14h30 to 18h30

=> Tuesday to Sunday 09h to 12h and 14h30 to 18h30

Por Christiane MORY.

=>Lunes de 14h30 a 18h30

=>Martes a domingo de 9h a 12h y de 14h30 a 18h30

Von Christiane MORY.

=>Montag 14.30 bis 18.30 Uhr

=> Dienstag bis Sonntag 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:30 bis 18:30 Uhr

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Gujan-Mestras