MARCHE FAMILIALE Maison des Arts Farébersviller, 24 novembre 2023, Farébersviller.

Farébersviller,Moselle

La confrérie de la Prune et de la Quetsche lorraines de Farébersviller organise une marche familiale d’une petite dizaine de kilomètre. À l’issue de cette marche une petite soirée beaujolais conviviale vous est proposée. Attention, le nombre de places est limité.

Inscription avant le mardi 21 novembre, possibilité de s’inscrire pour le repas sans faire la marche.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 18:30:00 fin : 2023-11-24 18:30:00. 18 EUR.

Maison des Arts Place Bonne Fontaine

Farébersviller 57450 Moselle Grand Est



The Confrérie de la Prune et de la Quetsche lorraines de Farébersviller is organizing a family walk of around ten kilometers. At the end of the walk, a convivial Beaujolais evening will be offered. Please note that places are limited.

Please register by Tuesday November 21, or register for the meal without taking the walk.

La Confrérie de la Prune et de la Quetsche lorraines de Farébersviller organiza un paseo familiar de unos diez kilómetros. Al final de la caminata, habrá una velada amistosa de Beaujolais. Las plazas son limitadas.

Le rogamos que se inscriba antes del martes 21 de noviembre. También puede inscribirse en la comida sin hacer la caminata.

Die Bruderschaft der lothringischen Pflaume und Quetsche von Farébersviller organisiert eine Familienwanderung von etwa zehn Kilometern Länge. Am Ende der Wanderung wird Ihnen ein gemütlicher Beaujolais-Abend angeboten. Achtung, die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Anmeldung bis Dienstag, den 21. November. Es besteht die Möglichkeit, sich für das Essen anzumelden, ohne an der Wanderung teilzunehmen.

