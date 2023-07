Le village des artisans Maison des arts et de l’image Rueil-Malmaison Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Rueil-Malmaison Le village des artisans Maison des arts et de l’image Rueil-Malmaison, 16 septembre 2023, Rueil-Malmaison. Le village des artisans 16 et 17 septembre Maison des arts et de l’image Sur le thème du patrimoine vivant, la Ville a décidé de mettre à l’honneur le savoir-faire des artisans d’art. Rassemblés en un même lieu, ils travailleront devant vous et vous feront découvrir leur art : une créatrice de mode, une restauratrice d’objets d’art, une brodeuse d’art, un photographe, un sculpteur, une joaillière, un graveur, une céramiste, une maroquinière et bien d’autres encore… Certains, comme le photographe et la joaillière proposeront des ateliers sur place. Les élèves des ateliers menuiserie, métallerie et peinture du CFA du bâtiment de Rueil vous feront également des démonstrations de leur futur métier. Ces jeunes passionnés qui reçoivent une formation de qualité sont nos artisans de demain. Maison des arts et de l’image 3 rue du Prince Eugène Rueil-Malmaison 92500 Village Jonchère-Malmaison-Saint-Cucufa Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 32 65 52 https://www.villederueil.fr/fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

