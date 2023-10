Des mots pour se rencontrer / Atelier d’écriture créative pour adultes Maison des Arts et de la Vie Associative Épernay, 18 octobre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Ecrire pour se rencontrer. Laisser son imagination et sa créativité vagabonder et les mots jouer.

Pendant ce moment passé ensemble nous allons laisser libre cours à notre imaginaire et exprimer notre esprit créatif.

Cet atelier organisé avec l’association Osmos et animé par Olivia Begyn, est ouvert aux adultes aimant les mots, souhaitant passer un moment ludique et se découvrir..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 21:00:00. .

Maison des Arts et de la Vie Associative

Épernay 51200 Marne Grand Est



Write to meet each other. Let your imagination and creativity run wild and words play.

During this time together, we’ll give free rein to our imaginations and express our creative spirit.

This workshop, organized with the Osmos association and led by Olivia Begyn, is open to adults with a love of words, who want to have fun and discover themselves.

Escriban para conocerse. Da rienda suelta a tu imaginación y creatividad y deja que las palabras jueguen.

Durante este tiempo juntos, daremos rienda suelta a nuestra imaginación y expresaremos nuestro espíritu creativo.

Este taller, organizado con la asociación Osmos y dirigido por Olivia Begyn, está abierto a adultos amantes de las palabras que deseen pasar un rato divertido juntos y descubrirse a sí mismos.

Schreiben, um sich zu begegnen. Lassen Sie Ihre Fantasie und Kreativität schweifen und die Worte spielen.

Während dieser gemeinsam verbrachten Zeit werden wir unserer Fantasie freien Lauf lassen und unseren kreativen Geist zum Ausdruck bringen.

Dieser Workshop, der in Zusammenarbeit mit dem Verein Osmos organisiert und von Olivia Begyn geleitet wird, steht allen Erwachsenen offen, die Wörter lieben, einen spielerischen Moment verbringen und sich selbst entdecken möchten.

