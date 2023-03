De(main) en main Maison des Arts et de la Vie Associative Épernay Catégories d’Évènement: Épernay

De(main) en main Maison des Arts et de la Vie Associative, 27 mars 2023, Épernay. De(main) en main 27 mars – 1 avril Maison des Arts et de la Vie Associative REGARD PHOTOGRAPHIQUE SUR L’ATELIER, PAR DOMINIQUE BORGNET Une déambulation photographique à travers des ateliers d’artisans et d’artistes de notre association Le Clos Gallice, ou comment s’approcher au plus près du processus de création.

Ressentir un petit frisson le long de l’échine dès le pas de la porte, lorsque l’on bascule dans ces lieux intimes, ces coulisses de la création où la magie opère. Exposition ouverte au publique du 15 mars au 30 avril 2023.

Vernissage 17 mars à 17h. Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi : 8h – 22h

Samedi : 8h – 19h

Sauf vacances scolaires :

Du lundi au vendredi : 8h – 21h

Samedi : fermé Toute l’année, nos artisans sont regroupés dans un espace de vente commun, situé au 20 rue de la Juiverie à Epernay. Boutique ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h30.

Venez découvrir leur travail et les rencontrer ! Maison des Arts et de la Vie Associative parc Roger Menu, 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.leclosgallice.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T08:00:00+02:00 – 2023-03-27T22:00:00+02:00

2023-04-01T08:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00 photographie métiers d’art Dominique Borgnet Photographe

