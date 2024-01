La chasse aux sorcières, récit de femmes oubliées Maison des arts et de la musique Orléans, 16 février 2024, Orléans.

La chasse aux sorcières, récit de femmes oubliées Après « Olympe de Gouges – Robespierre » et « Berlin, de l’autre côté du mur », découvrez le nouveau spectacle historique de l’équipe du Chat qui rêve ! Vendredi 16 février, 20h00 Maison des arts et de la musique Tarif unique : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T20:00:00+01:00 – 2024-02-16T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T20:00:00+01:00 – 2024-02-16T21:30:00+01:00

En 1626, la Peste revient dans l’Orléanais. Les rumeurs les plus folles commencent à circuler : des femmes auraient pratiqué la sorcellerie pour propager l’épidémie. Une situation absurde qui met en émoi la ville de Gien dans le Loiret. Un homme de loi arrive d’Orléans pour démêler le vrai du faux.

La chasse aux sorcières peut commencer !

Le Saviez-vous?

Déjà plus de 30 000 personnes ont vu les spectacles de la compagnie du Chat qui rêve qui fête ses 300 représentations.

Montrer l’Histoire autrement !

C’est ce que propose l’équipe du Chat qui rêve avec ses spectacles qui s’inspirent de grands évènements historiques en les abordant sous un angle différent, plus intime, accessible et toujours avec des touches d’humour !

Avec ce nouveau spectacle, deux histoires s’entremêlent : celle de la chasse aux sorcières, période durant laquelle des femmes étaient accusées de tout et n’importe quoi et celle de la région Centre – Val de Loire avec un grand évènement qui s’y est déroulé au 17ème siècle.

Maison des arts et de la musique 10 Cr Victor Hugo Orléans 45000 Loiret Centre-Val-de-Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/332310/evt.htm?nr=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lechatquireve.fr/sorcieres/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lechatquireve.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 40 72 01 44 »}]