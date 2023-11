Aotearoa Maison des Arts et de la Musique (MAM) Orléans, 29 mars 2024, Orléans.

Le pays du long nuage blanc (Nouvelle Zélande)

un film de Laurence et Hervé Hérodet

Les Maoris appellent la Nouvelle-Zélande « Aotearoa », le pays du long nuage blanc, à cause de la brume qui souvent auréole les volcans et les neiges éternelles.

Composée de deux îles au relief très différent, il y flotte un peu partout des odeurs de soufre, et des volutes de fumées sortent des entrailles de la terre.

Nous avons été éblouis par la diversité et la beauté des paysages et par la culture maorie essentiellement présente dans l’île du Nord. Le charme suranné de l’Art Déco à Napier contraste tellement avec le festival Steam Punk de Oamaru. Les traces des récents séismes étaient encore visibles à Christchurch. C’est sur les traces du célèbre « Seigneur des Anneaux » de Tolkien que nous avons parcouru la terre du milieu dans une quête qui nous a mené du village des hobbits jusqu’au sommet du Mordor, la demeure du mal.

Sur l’île du sud, nous avons admiré le mont Cook, le Milford Sound, les glaciers, les fjords et les animaux marins.

Ce pays a été une expérience inoubliable que nous vous invitons à partager en notre compagnie.

Participation libre.

Ouverture des portes à 20h.

Maison des Arts et de la Musique (MAM) 10 cours Victor Hugo 45000 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T22:30:00+01:00

Hervé Hérodet