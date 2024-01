« KIKI VAN BEETHOVEN » d’Eric-Emmanuel Schmitt Maison des Arts et de la Musique MAM Orléans, vendredi 23 février 2024.

Début : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T16:00:00+01:00 – 2024-02-24T17:30:00+01:00

Pièce de Eric Emmanuel Schmitt

Genre Comédie dramatique

Interprète Marie-Laure Montizon

Mise en scène Valérie Archenault

Durée 1H40

Public > 16 ans

Synopsis :

Un buste de Beethoven déniché dans une brocante, la question troublante d’un jeune danseur de hip hop et une lettre jamais ouverte amènent Kiki, sexagénaire au caractère bien trempé, à s’engager dans une quête sur le sens de la vie. Elle entraîne dans son périple, de Auschwitz à Compostelle, ses copines Candie, Zoé, Rachel. La réponse les attend au bout du chemin.

De son écriture ciselée, Eric Emmanuel Schmitt nous livre un conte moderne sur le pouvoir de la musique pour exhumer nos émotions refoulées et retrouver notre humanité.

Conseils de réservation

Attention le placement est libre, premier arrivé, premier servi. Il est prudent de réserver sa place en ligne.

Soutien à deux associations

Une partie des fonds sera reversée à l’association Des rêves pour Yanis et à l’association Tom Pousse.

Maison des Arts et de la Musique MAM Rue René Berthelot 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

La Cie des Elles et des Ils