Après-midi Géorgie Maison des Arts et de la Musique (MAM) Orléans, 18 février 2024, Orléans.

Après-midi Géorgie Dimanche 18 février 2024, 14h30 Maison des Arts et de la Musique (MAM) Entrée libre.

Après-midi Géorgie

Étonnante Géorgie, un film d’Hervé Rolland

Entre Orient et Occident, la Géorgie, pays de la Toison d’Or et de l’ancienne Colchide, conserve une écriture et une langue singulières, qui ne sont rattachées à aucune autre. Les monts enneigés du Caucase, les steppes arides du Sud-Est, les plaines fertiles de l’Ouest, les bords de la Mer noire ont façonné ce pays à majorité rurale. Il en émane un patrimoine culturel très riche et varié d’une région à l’autre. Les Géorgiens sont un peuple pour qui le chant et la danse sont des pratiques ancrées dans le quotidien. Difficile de résister aux traditions séculaires, aux langues et aux saveurs différentes, aux charmes de ces femmes et de ces hommes si généreux et accueillants et d’oublier ces paysages si pittoresques. Cette mosaïque est à elle seule tout ce qu’est l’âme du peuple géorgien.

Musiques et chants par le groupe Satchukari

Buvette + pâtisseries

Café, thé, spécialités sucrées à petits prix.

Participation libre.

Ouverture des portes à 14h30.

Maison des Arts et de la Musique (MAM) 10 cours Victor Hugo 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://abm.orleans.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-18T14:30:00+01:00 – 2024-02-18T18:30:00+01:00

2024-02-18T14:30:00+01:00 – 2024-02-18T18:30:00+01:00

Hervé Rolland