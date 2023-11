Spectacle « La Petite Boutique de Monsieur Porcelaine » Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, 27 janvier 2024, Orléans.

Spectacle « La Petite Boutique de Monsieur Porcelaine » Samedi 27 janvier 2024, 11h00, 16h00 Maison des Arts et de la Musique – MAM 7€ / personne

Dans le magasin de Monsieur Porcelaine il se passe plein de choses bizarres !

Les objets s’animent, les livres racontent des histoires, les portes s’ouvrent sur de drôles de personnages, et des chansons sortent même des tiroirs !

Monsieur Porcelaine s’occupe de tout et de tous. Il répare, aide, conseille et trouve toujours une solution !

Monsieur Porcelaine entraine les enfants dans des chansons à gestes, à répondre et à danser !

Les personnages : Monsieur Porcelaine – Le robot – Le papa explorateur – L’araignée – L’ami – Le squelette – L’assistant du Père Noël – Ernest le magasinier (marionnette)…

Voir la page du spectacle sur le site de Kazouzou

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cigales-et-grillons/evenements/la-petite-boutique-de-monsieur-porcelaine »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.kazouzou.com »}] [{« link »: « https://www.kazouzou.com/La-Petite-Boutique-de-Monsieur-Porcelaine.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T11:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

2024-01-27T16:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

spectacle jeune public spectacle musical

Kazouzou