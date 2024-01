Le Week-end de la Cie Idées Mobiles – « Cœur aux corps » Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, samedi 20 janvier 2024.

Le Week-end de la Cie Idées Mobiles – « Cœur aux corps » Un chœur de femme, un cri du cœur. Des corps qui résistent et nous emmènent au milieu d’un voyage où la pulsion de vie résonne au plus profond de nos âmes. Samedi 20 janvier, 19h30 Maison des Arts et de la Musique – MAM Tarif : Participation libre

Réservation vivement conseillée

Coeur aux corps

Théâtre – Danse

Un choeur de femme, un cri du coeur. Des corps qui résistent et nous emmènent au milieu d’un voyage où la pulsion de vie résonne au plus profond de nos âmes.

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Théâtre danse

Cie Idées Mobiles