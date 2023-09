Bastien Sans Main, par les Tréteaux de France Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, 17 janvier 2024, Orléans.

Bastien Sans Main, par les Tréteaux de France Mercredi 17 janvier 2024, 15h00 Maison des Arts et de la Musique – MAM Tarif plein : 10€ // Tarif famille : pour 3 enfants et plus, gratuité pour un adulte accompagnant // Tarif réduit : 5€ voir conditions sur https://www.orleans-metropole.fr/culture/salles-de-spectacles/le-theatre-gerard-philipe

lien teaser

Rebecca est une maîtresse de maternelle qui a peur de tout : de la pluie, du beau temps et même des toboggans. Elle a dans sa classe un petit garçon que personne ne comprend, un petit garçon qui ne parle pas et à qui perosnne ne veut donner la main. Rebecca va tout faire pour que ce petit Bastien trouve sa place dans la classe… quitte a déplacer des montagnes ! C’est finalement une histoire où chacun va changer la vie de l’autre.

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/ »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre du Phare », « cache_age »: 86400, « description »: « Bastien a 5 ans et nu2019a pas du2019amis. Rebecca, sa mau00eetresse du2019u00e9cole, fera lu2019impossible pour lui, pour que cet enfant prenne sa place. Le texte du2019Antonio Carmona aborde la diffu00e9rence avec douceur et fantaisie. Olivier Letellier met en scu00e8ne cette invitation u00e0 lu2019acceptation de lu2019autre en conviant le duo du2019un jongleur et du2019une comu00e9dienne. », « type »: « video », « title »: « Teaser – BASTIEN SANS MAIN », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1402593363-cdcaa88d0caaab2356a4394a41ded28fd313cf8a9f70255223d0e4f74b6967f2-d_426 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/693006307 », « thumbnail_height »: 240, « author_url »: « https://vimeo.com/user56374192 », « thumbnail_width »: 426, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/693006307 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T15:00:00+01:00 – 2024-01-17T15:35:00+01:00

2024-01-17T15:00:00+01:00 – 2024-01-17T15:35:00+01:00

Théâtre de récit cirque

Julie Badoc