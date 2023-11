Groupe vocal Ô Feeling Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Groupe vocal Ô Feeling Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, 26 novembre 2023, Orléans. Groupe vocal Ô Feeling Dimanche 26 novembre, 15h00 Maison des Arts et de la Musique – MAM Participation libre Ô Feeling ce sont 12 chanteurs et chanteuses qui trouvent leur équilibre dans la musique. Un petit chœur de Musique et Équilibre qui bat en harmonie depuis 2019. Avec Franck Sallé qui les fait groover, ils proposent un répertoire de chansons brésiliennes, françaises et anglaises, connues et moins connues, qu’ils ont arrangées eux-mêmes… au feeling ! Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans

