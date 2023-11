EMBRASSE-MOI Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Un spectacle pour parler d’amour.

Sur scène, une femme. Ses amours… rêvés, perdus, de l’enfance à l’âge mûr avec toujours la foi dans les possibles de la vie.

Bonheur d’incarner cette femme sur des mots de Prévert et de Desnos, sublimés par les créations musicales de Fred Ferrand à l’accordéon.

Presse à la création:

« Manouchka Récoché que l'on sent imprégnée, voire enivrée d'un amour poétique, parvient à faire partager son émotion réelle aux spectateurs… Est-ce la voix qui accompagne le piano à bretelles, ou l'inverse ? On ne sait trop, sans doute les deux, tant la parole et la musique semblent indissociables, comme aimantées l'une par l'autre. Un spectacle à voir, à déguster tendrement avec délicatesse » MAGCENTRE

EMBRASSE-MOI
Samedi 25 novembre 2023, 20h30
Maison des Arts et de la Musique – MAM
Orléans
Tarif unique: 12 euros

