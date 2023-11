Super finale du Radio-Crochet de St-Marceau Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Super finale du Radio-Crochet de St-Marceau Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, 18 novembre 2023, Orléans. Super finale du Radio-Crochet de St-Marceau Samedi 18 novembre, 20h30 Maison des Arts et de la Musique – MAM Entrée libre Dans le cadre de la fête de Sainte-Cécile, patronne des musiciens, le Comité de Quartier Orléans Saint-Marceau organise la vingtième édition de son concours de chant gratuit, le samedi 18 novembre 2023 à 20h30 à la salle de concert de la Maison des Arts et de la Musique (MAM). Il s’agit d’une « super-finale » pendant laquelle se produiront les anciens gagnants des précédentes éditions.

Pas d’inscriptions, pas de présélections, mais une super soirée en perspective, avec le concours du groupe Quintessence et plein de surprises.

Entrée libre et gratuite. Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00 gratuit Comité Orléans Saint-Marceau Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des Arts et de la Musique - MAM Adresse Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans latitude longitude 47.88919;1.897727

Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/