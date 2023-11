Festival une autre histoire 2023 Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, 3 novembre 2023, Orléans.

VENDREDI 3 NOVEMBRE

En attendant les loups

Contes, musique et marionnettes • 10h et 14h • À la MAM • Dès 4 ans

Deux artistes complices mettent en déroute tout ce que vous pensiez savoir sur les loups. Du loup solitaire au loup vivant en meute, du jeune loup avide au vieux loup sage, loup y-es-tu ?

Par Kristof Le Garff et Fred Pezet / cie Allo Maman Bobo

De rage, de rêve et d’os

Récit + pause gourmande + CAUSERIE • 20H • À la MAM • Dès 15 ans

Une main peinte il y a des milliers d’années nous fait signe. Talie, une jeune archéologue découvre une merveille d’art rupestre. Par la voix d’un os manquant, par les mains d’une mère tirant le manteau de fourrure d’un lièvre, par le galop magique d’une vieille devenue cavale, le récit rejoint une femme posant la dernière pierre sur le corps de sa petite fille il y a 18000 ans. Et là le rituel commence.Par Bernadète Bidaude (conteuse) et Jean-Loïc Le Quellec

SAMEDI 4 NOVEMBRE

L’oiseau Rigolo

Conte, accordéon, tours de magie & mime • 10h et 11h • À la MAM • Dès 2 ans

L’oiseau Rigolo porte un chapeau de paille avec des plumes de toutes les couleurs, mais la plume bleue qui le rend heureux un jour disparaît. Par Bruno Walerski / cie Dis Raconte

Origine des Mythes d’Origine

Conférence • 10H30 • Médiathèque de St Marceau

Peut-on retrouver les mythes de la préhistoire ? Jean-Loïc Le Quellec, anthropologue passionné par l’art rupestre, démontre que certains mythes d’origine sont transmis depuis des dizaines de milliers d’années, et qu’il est possible de retrouver leurs voies de diffusion sur le globe. Les peintres de Lascaux les ont probablement connus, et ils sont encore contés de nos jours.Par Jean-Loïc Le Quellec

Mythologie des Arbres

Tour de contes • 15h • Serre du Jardin des Plantes • Gratuit

D’où viennent les arbres ? Pourquoi les bouleaux ont-ils l’écorce striée ? Quelle est l’histoire du chêne ou celle du figuier ? Et quelle histoire nous raconte le remarquable Ginkgo Biloba du Jardin des Plantes ?Par Élodie Mora

Déambulation musicale entre le Jardin des Plantes et la MAM • GratuitAvec Robert Amyot Mac Kinnon à la cornemuse

Parfum d’Ecosse

Voyage en Terre Gaélique • 18h • À la MAM • Dès 10 ans

Edith, descendante du célèbre clan Mac Leod de l’île de Skye nous entraîne dans un voyage en Irlande et en Ecosse, dans ce bout du monde où le ciel et la terre se rejoignent. Là-bas les histoires ont le mystère des brumes,l’âpreté du tweed, le soyeux des phoques et comme un parfum de whisky. Par Edith Mac Leod et Bruno Walerski / cie Dis Raconte

Barbe Bleue

Et si Barbe Bleue était, en fait, une histoire d’amour ? • 20h • À la MAM • Dès 11 ans

L’histoire fantastique d’une jeune femme contrainte d’épouser un monstre sanguinaire, le serial killer des contes. Elodie Mora touche les spectateurs en plein cœur, en déclinant le verbe aimer à tous les temps : celui de la peur, celui du désir, celui de l’humour, celui de la fragilité… Par Élodie Mora

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

Myrmidon

Le livre pop-up ou la magie du papier • 10h et 11h • À la MAM • Dès 4 ans

Myrmidon est un petit bonhomme qui n’a pas froid aux yeux et qui ne peut résister à la soif de l’aventure.Lorsqu’il se retrouve parachuté avec une combinaison d’astronaute, on se doute que les extraterrestres nesont pas bien loin… Par Cécile Hurbault / cie Jeux des Vilains

Scène ouverte • 15h • Serre du Jardin des Plantes • Gratuit

Venez partager une brassée d’histoires où chacune aura sa couleur et son parfum.Inscription : [06 85 02 46 23](tel:06 85 02 46 23)

Marie Curie. Une quête radieuse

Récit biographique / théâtre • 18H • À la MAM • Dès 12 ans

Comment Maria Skłodowska, brillante mais modeste jeune femme de Varsovie est devenue l’illustre Marie Curie, double prix Nobel. Un jeu jubilatoire qui mêle le récit, le théâtre, la musique et le chant pour célébrer la beauté d’une vocation scientifique ! Par Magda Lena Gorska et Serge Tamas / cie Slavicarib

