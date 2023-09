Stage de théâtre – Confiance et lâcher-prise Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, 24 septembre 2023, Orléans.

Stage de théâtre – Confiance et lâcher-prise Dimanche 24 septembre, 09h30 Maison des Arts et de la Musique – MAM Tarif normal 130€ / Tarif adhérent 90€

STAGE DE THÉÂTRE – Dimanche 24 Septembre 2023 – toute la journée

« Développer la confiance et le lâcher-prise »

à la Maison des Arts et de la Musique (MAM) d’Orléans

La Scène dramatique Ackermann – Prélude propose son premier stage de l’année à la Maison des Arts et de la Musique (MAM) d’Orléans afin d’utiliser le théâtre pour développer sa confiance et sa capacité à lâcher-prise.

Rejoignez-nous et profitez d’une journée de cohésion et de relâchement par le théâtre !

Informations et inscriptions par mail à stagesduprelude@gmail.com ou à contact@compagnieduprelude.fr

www.compagnieduprelude.fr

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://compagnieduprelude.fr/stages-theatre/ »}, {« type »: « email », « value »: « stagesduprelude@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@compagnieduprelude.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Compagnieduprelude »}] [{« link »: « mailto:stagesduprelude@gmail.com »}, {« link »: « mailto:contact@compagnieduprelude.fr »}, {« link »: « http://www.compagnieduprelude.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T09:30:00+02:00 – 2023-09-24T17:30:00+02:00

2023-09-24T09:30:00+02:00 – 2023-09-24T17:30:00+02:00

théâtre stage

Wesley Pribadi