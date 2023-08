Lorenzaccio Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Lorenzaccio 16 et 17 septembre Maison des Arts et de la Musique – MAM Tarif plein : 10€ / Tarif reduit : 6€

Lorenzo de Médicis, 19 ans, planifie d’assassiner son cousin, le Duc Alexandre de Médicis, tyran de Florence, en devenant son serviteur et son compagnon de débauche afin de leurrer tout le monde. Son plan semble voué à l’échec et personne n’ose tirer parti de son acte afin de restaurer une république à Florence.

Adaptation contemporaine de la célèbre pièce d’Alfred De Musset, venez revivre l’histoire de Lorenzo de Médicis et de son plan pour sauver Florence de la débauche.

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Theatre Lorenzaccio