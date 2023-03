Festival d’Afrique et d’ailleurs « AN NYE WA » Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Festival d’Afrique et d’ailleurs « AN NYE WA » Maison des Arts et de la Musique – MAM, 17 mars 2023, Orléans. Festival d’Afrique et d’ailleurs « AN NYE WA » 17 – 19 mars Maison des Arts et de la Musique – MAM participation « An Nye Wa » , festival d’Afrique et d’ailleurs,

à la Maison des Arts et de la Musique d’Orléans les 17 / 18 / 19 mars.

2 soirées avec des spectacles et concerts (Parenthèses dansées et chantées de Kaliso, Bal Afro avec « la Classe internationale » , concert du groupe « Nakamah Groove »)

– des stages de Yopimé (Yoga Pilate Méditation), de danse africaine et afro-contemporaine avec Sophie Kaba et de balafon avec Guillaume Vizzutti

– un stand gastronomie africaine avec le traiteur » Au Faitout »

– un stand Mode & accessoires avec les « Sista Loca »… Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

2023-03-17T18:30:00+01:00 – 2023-03-17T23:59:00+01:00

2023-03-19T10:00:00+01:00 – 2023-03-19T12:00:00+01:00 concerts – spectacles – stages – danse africaine – balafon

Maison des Arts et de la Musique - MAM Adresse Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Ville Orléans

