tarif plein : 10€ / tarif réduit (-12ans) : 8€

Maison des Arts et de la Musique – MAM
Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS
Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Embarquez avec Pierre, téléporté par un bug magique dans un jeu vidéo !

Grâce à Pix, l’apprenti chevalier un peu maladroit, il va vivre la plus étrange et la plus héroïque des quêtes.

Pierre réussira-t-il à rentrer chez lui ? Pix pourra-t-il délivrer sa princesse ?

Et ensemble, sauveront-ils le royaume d’Huryle avant le « Game Over » ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T15:30:00+01:00

2023-03-05T16:30:00+01:00 lechatquirêve

