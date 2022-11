La Mime FPAO se remet en scène Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

L'émotion », qu'est ce que l'émotion, comment l'exprime-t-on ?

Par un sentiment ? aller savoir ?

Si on prend cette hypothèse, le facteur commun entre ces deux mots est le geste, lui seul permet cette frontière, faire cette distinction, de démontrer notre ressenti.

Comment notre corps ressent de l’intérieur, la joie, la peur, la tristesse ou les trois en même temps ou toutes autres émotions ?

A travers ce spectacle, j’ai voulu mettre en évidence les différents portraits de nous-mêmes, ceux que nous rencontrons dans notre quotidien attenant au ressenti du moment présente, que l’on vit sur l’instant. Un jeu de visage qui peut être, plus ou moins expressif, plus ou moins touchant, plus ou moins intense.

Ce spectacle nous transportera d’un univers à l’autre, d’une émotion à une autre.

Avec une musicalité adaptée, qui nous attendrira de l’intérieure pour nous faire tenir tout le long du spectacle dans un monde à part.

Les thèmes :

– Le réveil du mime

– Le mime et l’oiseau

– La traversée du mime

– Le mime et son ballon

2ème parties :

– Le mime et l’attente

– Le mime et son manteau

– le mime peint

– Le mime funambule

– La sortie du mime

Jeu de lumière bleu mais doux en intensité, pour mettre en valeur la dramaturgie. Une

poursuite pour garder l’intensité du regard en éclairage blanc. Je voulais faire une partie de ce spectacle dans un environnement confiné pour mettre l’émotion au centre de tous mes portraits

L’émotion c’est quelque chose de beau et doux mais de sensoriel.

Je voulais aussi un décor épuré juste comme accessoire, une boîte et un porte manteau, car tout se passe ailleurs.

Je veux sur ce spectacle transmettre une profondeur émotionnelle et devrait utiliser quelques classiques revisités et quelques tableaux de la vie quotidienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T15:00:00+01:00

2023-02-05T17:00:00+01:00

