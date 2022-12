Récits d’un voyageur heureux Maison des Arts et de la Musique (MAM) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Récits d’un voyageur heureux Maison des Arts et de la Musique (MAM), 20 janvier 2023, Orléans. Récits d’un voyageur heureux Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 Maison des Arts et de la Musique (MAM)

Entrée libre / participation libre

Récits d’un voyageur heureux, un film de Baptiste Régné, en présence du réalisateur. Maison des Arts et de la Musique (MAM) 1 cours Victor Hugo 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Récits d’un voyageur heureux avec Baptiste Régné Il rêvait de voyages !

Alors, tout en songeant à cette phrase maintes fois répétée par sa maman « quand on veut, on peut », il est parti afin d’apaiser sa curiosité ! Puis, petit à petit, la volonté de partager une philosophie et une vision positive du monde a germé en lui jusqu’à devenir une nécessité impérieuse.

Durant ces six dernières années, il a traversé l’Amérique du Nord, l’Eurasie et l’Amérique du Sud, en van, à pied, à moto, seul ou accompagné. Ce témoignage, initialement destiné à sa famille et ses amis, est sa première réalisation. Sans plus d’expérience qu’il n’en avait à moto le jour de son premier départ, il nous dévoile, avec ses mots, toutes les émotions ressenties pendant ces années de découverte. Sa principale volonté : transmettre une philosophie et une vision positive du monde. Ouverture des portes à 20h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:30:00+01:00

2023-01-20T22:00:00+01:00 Baptiste Régné

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des Arts et de la Musique (MAM) Adresse 1 cours Victor Hugo 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Maison des Arts et de la Musique (MAM) Orléans Departement Loiret

Maison des Arts et de la Musique (MAM) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Récits d’un voyageur heureux Maison des Arts et de la Musique (MAM) 2023-01-20 was last modified: by Récits d’un voyageur heureux Maison des Arts et de la Musique (MAM) Maison des Arts et de la Musique (MAM) 20 janvier 2023 Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans orléans

Orléans Loiret