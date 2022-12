Concert « Orchestre Symphonique Les Violons d’Ingres » Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert « Orchestre Symphonique Les Violons d’Ingres » Maison des Arts et de la Musique – MAM, 7 janvier 2023, Orléans. Concert « Orchestre Symphonique Les Violons d’Ingres » Samedi 7 janvier 2023, 20h30 Maison des Arts et de la Musique – MAM

Entrée Libre tout public

Nouveau programme H2o Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Concert par l’orchestre Symphonique Les Violons d’Ingres Samedi 7 Janvier 2023 à 20h30 à la MAM (Maison des Arts et de la Musique) Cours Victor Hugo à Orléans sous la direction de Aurélie BERLU avec son nouveau programme H2o (Le Beau Danube Bleu, Pirates des Caraibes, Watter Music……) Nous aurons comme invité en 2ème partie: le Quintette en l’Air

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T20:30:00+01:00

2023-01-07T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des Arts et de la Musique - MAM Adresse Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Ville Orléans Age maximum 99 lieuville Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans Departement Loiret

Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Concert « Orchestre Symphonique Les Violons d’Ingres » Maison des Arts et de la Musique – MAM 2023-01-07 was last modified: by Concert « Orchestre Symphonique Les Violons d’Ingres » Maison des Arts et de la Musique – MAM Maison des Arts et de la Musique - MAM 7 janvier 2023 Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans orléans

Orléans Loiret