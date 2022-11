– Concert Tamia RAMOS – Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

– Concert Tamia RAMOS – Maison des Arts et de la Musique – MAM, 19 novembre 2022, Orléans. – Concert Tamia RAMOS – Samedi 19 novembre, 20h00 Maison des Arts et de la Musique – MAM

Tarif libre, minimum 10 euros

CONCERT de MUSIQUE BRÉSILIENNE le 19 NOVEMBRE à 20h à la MAM d’Orléans Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Tamia Ramos, chanteuse et percussionniste, propose un voyage musical dans un Brésil habité de toutes ses mémoires et rêves de liberté. À l’image des artistes issus des grandes familles de la musique brésilienne traditionnelle, la jeune artiste d’origine franco-brésilienne a grandi à Orléans dans une famille de musiciens virtuoses et mélomanes éclairés. Habitée depuis son enfance par la samba, le choro, la bossa nova et la batucada, cette artiste sans frontières vous invite à un concert riche en émotions, et passionné.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T20:00:00+01:00

2022-11-19T21:30:00+01:00 Elena Ramos

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des Arts et de la Musique - MAM Adresse Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Ville Orléans lieuville Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans Departement Loiret

Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

– Concert Tamia RAMOS – Maison des Arts et de la Musique – MAM 2022-11-19 was last modified: by – Concert Tamia RAMOS – Maison des Arts et de la Musique – MAM Maison des Arts et de la Musique - MAM 19 novembre 2022 Maison des Arts et de la Musique - MAM Orléans orléans

Orléans Loiret