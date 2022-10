L’arbre aux p’tites bêtes Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

L’arbre aux p’tites bêtes Maison des Arts et de la Musique – MAM, 22 octobre 2022, Orléans. L’arbre aux p’tites bêtes Samedi 22 octobre, 10h00, 11h00 Maison des Arts et de la Musique – MAM

4€ à 8€

Comptines et marionnettes pour les tout-petits Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire « Hum… ça sent bon la framboise dans cette forêt. Justement, voici Framboise, avec son bâton à grelots ! Elle appelle ses amies, les petites bêtes, à la rejoindre pour un bon goûter. Mais où sont-elles ces petites bêtes ? Elles se cachent auprès de l’arbre. Il y en a 5 : le hérisson, la coccinnelle, le hibou, la tortue et l’escargot. Appelons-les ensemble, cherchons les ! »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T10:00:00+02:00

2022-10-22T11:30:00+02:00

