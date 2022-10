La Perruche et le Poulet de Robert Thomas Maison des Arts et de la Musique d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

La Perruche et le Poulet de Robert Thomas Maison des Arts et de la Musique d’Orléans, 16 octobre 2022, Orléans. La Perruche et le Poulet de Robert Thomas Dimanche 16 octobre, 16h00 Maison des Arts et de la Musique d’Orléans

10 € à partir de 10 ans

L’action se passe dans un cabinet notarial. Alice (La standardiste), appelée la Perruche, est une bavarde invétérée qui veut tout savoir. Seulement voilà…… Maison des Arts et de la Musique d’Orléans ORLEANS Cours Victor Hugo, rue de la Salambarde Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire L’action se passe dans un cabinet notarial. Alice (La standardiste), appelée la Perruche, est une bavarde invétée qui veut tout savoir. Seulement voilà, elle découvre son patron mort assassiné, puis le 1er clerc tué aussi car il avait découvert le pot aux roses !…

Arrive Grandin un agent de police, (Le Poulet), qui vient mener l’enquête… et ce n’est pas triste !

Vous souhaitez connaître la suite des opérations et savoir qui est l’assassin ? N’hésitez pas, la pièce est tout public (de 10 à 110 ans).

La pièce sera interprétée le dimanche 16/10/22 à partir de 16 h, ainsi que la veille, soit le samedi 15/10/22 à partir de 20 h 30

