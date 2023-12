Une passion dévoilée Maison des arts et de la Danse Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Une passion dévoilée Maison des arts et de la Danse Limoges, 5 mars 2024 19:00, Limoges. Une passion dévoilée Mardi 5 mars 2024, 20h00 Maison des arts et de la Danse Tarif général 10 € – Voir billetterie pour tarifs spécifiques Les « Brumachon-Lamarche », couple indéfectiblement dansant, nous confient une vision de leur parcours remarquable. D’un trait, de 1981 à aujourd’hui, parcours de vie, parcours de chorégraphies, d’interprétations, de paris, de voyages, de passions. Comment leur esthétique aujourd’hui si reconnaissable, leur signature gestuelle, s’est-elle révélée, développée puis imposée ? Comment crée-t-on certains standards ou classiques de la danse contemporaine française ?

Plus qu’un bilan, il s’agit de parcourir une des plus belles histoires de la Nouvelle danse française, indestructible ! DATES DE SPECTACLES : Mardi, 05 mars, 2024 – 20:00

DURÉE : 1h

LIEU : Maison des Arts et de la Danse (MAD) / Limoges

CATÉGORIE : Chorégraphique A PARTIR DE 11 ANS. Maison des arts et de la Danse 76, rue des Sagnes – 87280 Limoges Limoges 87000 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 94 70 https://www.operalimoges.fr/agitateurlyrique https://www.youtube.com/user/OPERATHEATRELIMOGES;https://www.facebook.com/OperaLimoges/;https://www.instagram.com/OperaLimoges/;https://twitter.com/OperaLimoges [{« type »: « link », « value »: « https://operalimoges.fr/une-passion-devoilee »}] Un lieu de référence pour la danse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

