Limoges Yës et Ballet Urbain Maison des arts et de la Danse Limoges, 15 février 2024 19:00, Limoges. Yës et Ballet Urbain Jeudi 15 février 2024, 20h00 Maison des arts et de la Danse Tarif général : 15 € – Voir billetterie pour tarifs spécifiques YËS, Yanice et Sébastien : ils sont danseurs, mais aussi experts en sifflements et en beatbox. L’un a avalé une pile dynamo quand il était enfant, impossible de l’arrêter… l’autre voudrait bien qu’on le laisse tranquille, dans son coin. Leurs différences vont les lier en un duo exalté, empreint d’humour, dans lequel se joignent à la danse hip-hop les musiques qui les ont nourris, tantôt pépites issues de la mémoire collective, tantôt trouvailles insolites qui vous transportent ailleurs. DATES DE SPECTACLES : Jeudi, 15 février, 2024 – 20:00

DURÉE : 50 min

LIEU : Maison des Arts et de la Danse (MAD) / Limoges

CATÉGORIE : Chorégraphique Maison des arts et de la Danse 76, rue des Sagnes – 87280 Limoges Limoges 87000 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 94 70 https://www.operalimoges.fr/agitateurlyrique Un lieu de référence pour la danse

Détails Heure : 19:00 Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges

