De tête en cape Maison des arts et de la Danse Limoges, vendredi 2 février 2024.

De tête en cape Compagnie Balkis Moutashar Vendredi 2 février, 18h00 Maison des arts et de la Danse Tarif général : 15 € – Voir billetterie pour tarifs spécifiques

Dans un espace blanc, deux danseurs évoluent, parés de costumes étonnants, et s’amusent à brouiller les pistes : animaux, princesses ou super-héros, ils révèlent différentes figures reconnaissables et pourtant pleines d’étrangeté. La frontière entre animal, humain, masculin, féminin, réel ou imaginaire n’est alors plus si claire…

Entrainant le public dans le monde fantasmagorique de l’enfance, où le travestissement est roi, Balkis Moutashar continue les recherches sur le mouvement ; elle explore ici ce que la danse doit à une ancestrale culture populaire, et à nos rêves d’enfant.

