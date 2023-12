Vie de famille, génération II Maison des arts et de la Danse Limoges, 16 janvier 2024 19:00, Limoges.

Vie de famille, génération II Mardi 16 janvier 2024, 20h00 Maison des arts et de la Danse Tarif générale 20 € – Voir billetterie pour tarifs spécifiques

Vie de Famille, génération 2″, se sont huit corps en mouvement dans une histoire qui parfois se dit en mots, mais reste la plupart du temps dans une danse savamment adaptée aux situations corporelles personnelles.

Ici, pas de prétendue humanité sans une vérité crue de ce que sont et font les corps, des plus athlétiques aux « moins normaux ». Les tableaux défilent sans même que l’on se rende compte que ce récit familial nous touche au plus proche, au plus près de ces sentiments étranges que sont l’empathie la réciprocité.

On se sent souvent plus proximité avec ce qui est éloigné ; on est régulièrement happé par le choc de ce qui n’est pas comme soi ; on en tire des forces motrices nouvelles.

DURÉE : 1h

LIEU : Maison des Arts et de la Danse (MAD) / Limoges

CATÉGORIE : Chorégraphique

A PARTIR DE 12 ANS

Un lieu de référence pour la danse

