Limoges GIRO DI PISTA Maison des arts et de la Danse Limoges, 9 décembre 2023, Limoges. GIRO DI PISTA Samedi 9 décembre, 18h00 Maison des arts et de la Danse Giro di pista se joue sur un plateau transformé en piste de bal, de fête ! Les danseurs y invitent enfants et parents à fabriquer petit à petit un joyeux moment de danse partagé. Dès l’arrivée des spectateurs, l’espace vide de la scène se remplit de corps, de mouvements mais aussi de sourires pour fabriquer ensemble un tour de piste à haute teneur participative. Pas question de reproduire une chorégraphie toute prête : Ambra Senatore et Marc Lacourt préfèrent une autre danse, celle que chacun se construit, celle qui nous met en joie et qui nous entraîne dans une communion avec les autres. Comme un grand éclat de rire communicatif. Maison des arts et de la Danse 76, rue des Sagnes – 87280 Limoges Limoges 87000 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 94 70 https://www.operalimoges.fr/agitateurlyrique https://www.youtube.com/user/OPERATHEATRELIMOGES;https://www.facebook.com/OperaLimoges/;https://www.instagram.com/OperaLimoges/;https://twitter.com/OperaLimoges Un lieu de référence pour la danse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Haute-Vienne, Limoges
Lieu
Maison des arts et de la Danse
Adresse
76, rue des Sagnes - 87280 Limoges
Ville
Limoges

