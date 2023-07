Visite de finissage de l’exposition Pierre, feuille, ciseaux, 50 ans de lithographie à Saint-Maur Maison des Arts et de la Culture – Villa Médicis Saint-Maur-des-Fossés, 17 septembre 2023, Saint-Maur-des-Fossés.

Depuis des siècles, de nombreux artistes viennent s’installer à Saint-Maur pour profiter de son cadre verdoyant et de son calme. Dans la seconde moitié du XXe siècle, sous l’impulsion d’artistes de renommée internationale comme Louis Vuillermoz ou Paul Girol, la ville de Saint-Maur rayonne dans le monde entier. Dans les années 1970 est créé l’Atelier de lithographie sous l’impulsion de Louis Vuillermoz au sein du Musée de Saint-Maur. Le déplacement de ce dernier à la Villa Médicis en 1983 entraîne des changements. L’Atelier de lithographie sert alors de base à une nouvelle association, les Ateliers d’Arts, qui continuent d’accompagner les artistes aujourd’hui encore. Cette exposition rend hommage à tous les artistes qui ont participé à l’âge d’or de l’Atelier de lithographie toujours bien vivant !

Venez profiter de la visite guidée de finissage en compagnie d’Aurélien Prévot, commissaire de l’exposition.

Maison des Arts et de la Culture – Villa Médicis 5 rue Saint-Hilaire 94210 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 Val-de-Marne Île-de-France 01 48 86 33 28 http://www.saint-maur.com/musee Construite au XVe siècle et modifiée de façon successive au fil des siècles, la Villa Médicis reçoit cette appellation au XIXe siècle, en référence à Catherine de Médicis qui habita le château de Saint-Maur au cours du XVIe siècle. Le bâtiment est sauvé de la destruction par la mairie en 1977 et transformé en musée en 1983. Escalier intérieur du XVIIe siècle, Salon de Style Rocaille du XVIIIe siècle. La villa conserve des collections de peinture (ancienne, moderne et contemporaine), de sculpture moderne, de photographie, de céramique ainsi qu’un important fonds d’estampe. Le musée organise de nombreuses expositions temporaires, s’appuyant sur la richesse de ses collections et accueillant aussi des artistes contemporains. RER A2 station La Varenne-Chennevières Bus n°111 ou 112, arrêt La Varenne-Chennevières RER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Ville de Saint-Maur-des-Fossés