Visite guidée Maison des arts et de la Culture André Malraux Maison des arts et de la Culture André Malraux Créteil, 17 septembre 2023, Créteil.

Inaugurée en 1975, la maison des arts et de la culture au cœur du Nouveau Créteil est l’œuvre de l’architecte Jean Fougeron. Tandis que la décoration intérieure a été imaginée par le décorateur Michel Boyer.

C’est en 1967 que le conseil municipal décide de la construction de cet équipement s’inscrivant ainsi dans le programme d’implantation des Maisons des Arts et de la Culture initié par André Malraux. Le nouvel équipement comprenant deux salles de spectacles, respectivement de 1000 et 400 places, est labélisée scène nationale.

En façade, vous pourrez y découvrir le décor restauré du plasticien Jean-Pierre Vasarely, dit Yvaral, fils de Victor Vasarely.

À cette occasion suivez les artistes pour découvrir autrement les espaces de la scène nationale jusque dans les coulisses !

Maison des arts et de la Culture André Malraux Place Salvador-Allende 94000 Créteil Créteil 94000 Front de Lac – Ormetteau -Port Val-de-Marne Île-de-France Lieu de production et de diffusion de la création contemporaine dans le domaine du spectacle vivant, la Maison des arts et de la culture est un lieu de production et de diffusion pluridisciplinaire et généraliste (pièces de théâtre, danse, concerts, humour, expositions, festivals…), situé au cœur de Créteil et du Val-de-Marne.

Elle défend un projet artistique orienté, en particulier, vers la jeune création contemporaine proposant des formes hybrides associant les sciences, les nouvelles technologies et le numérique.

Issue du programme de décentralisation culturelle lancé par André Malraux en 1961 et mise en chantier en 1975, la Maison des arts et de la culture (MAC) ouvre ses portes en 1977. Le label de Scène Nationale lui est attribué en 1991. Aujourd’hui établissement culturel d’envergure, la MAC constitue un lieu de référence tant en matière de découverte de jeunes artistes du monde entier que d’attraction de publics hétéroclites, que de nombreuses institutions culturelles peinent souvent à atteindre.

Elle compte près de 4 500 abonnés et accueille chaque saison plus de 90 000 spectateurs, dont 30 000 de jeune public, 53 spectacles et 210 représentations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

© CAUE 94