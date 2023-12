Black Movie Maison des arts du Grütli Genève, 19 janvier 2024, Genève.

Black Movie 19 – 28 janvier 2024 Maison des arts du Grütli A partir de 4 CHF

La vocation initiale du festival est de promouvoir des regards modelés par d’autres réalités et d’autres imaginaires que ceux du monde occidental. Le Black Movie élargit la provenance des films proposés aux films des trois continents dits du Sud : Afrique, Asie et Amérique latine, et ponctuellement à des cinématographies européennes émergentes aux formes novatrices.

Le festival a également axé ses propositions cinématographiques sur des films d’auteur, indépendants ou aux formats hors normes, qui ne sortent que peu ou pas dans les salles de cinéma suisses. Son but est d’entrer en résonance avec des cinématographies contemporaines, ancrées dans des réalités sociales et esthétiques d’aujourd’hui, et de développer des programmations inédites et innovatrices.

Maison des arts du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève

