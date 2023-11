Ateliers « Porte-Parole du Climat » Maison des arts du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève Ateliers « Porte-Parole du Climat » Maison des arts du Grütli Genève, 2 décembre 2023, Genève. Ateliers « Porte-Parole du Climat » 2 et 3 décembre Maison des arts du Grütli Gratuit En utilisant la technique du stop-motion, réalisez de A à Z un court-métrage donnant envie à chacun·e de s’engager dans la transition. Humour, drame, tout est permis dans cette activité familiale qui révèlera votre créativité !

Renseignements et pré-inscriptions : scolaires@missionplaneteterre.ch

Ces ateliers sont organisés dans le cadre du Festival International du Film sur les Glaciers (FIFG) à la Maison des Arts du Grütli du 1er au 3 décembre 2023.

Programme et informations : http://www.fifg.ch Maison des arts du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 418 35 54 http://www.ville-ge.ch/grutli

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:30:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T12:30:00+01:00

2023-12-03T12:30:00+01:00 – 2023-12-03T15:00:00+01:00

