7e Festival International du Film sur les Glaciers (FIFG 2023) Maison des arts du Grütli Genève, 1 décembre 2023, Genève.

7e Festival International du Film sur les Glaciers (FIFG 2023) 1 – 3 décembre Maison des arts du Grütli Gratuit

Cette manifestation sera placée sous le signe de « l’urgence climatique ». Le public sera invité à repenser son rapport au monde et à réfléchir aux nécessaires transformations profondes et collectives pour éviter la catastrophe climatique.

Porteur d’espoir, le Festival a aussi pour vocation de montrer comment les actions collectives mobilisatrices, les initiatives citoyennes et les nouvelles façons de concevoir le monde peuvent ouvrir des portes de sortie et redynamiser nos imaginaires du futur.

L’objectif de « l’urgence climatique » est de montrer que la lutte contre le réchauffement climatique doit tous nous mobiliser : entreprises, associations, élus, citoyens…

Une exposition de photographies dans le parc des Bastions permettra de sensibiliser tous les citoyens aux impacts du dérèglement climatique et de souligner l’urgence d’agir pour préserver notre planète.

Le Salon du Livre de Montagne, organisé en collaboration avec les librairies PAYOT présentera des ouvrages sur les glaciers, la montagne, la transition écologique, la durabilité…

Programme et informations : http://www.fifg.ch

Maison des arts du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 418 35 54 http://www.fifg.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/maison-arts-grütli/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

2023-12-03T10:30:00+01:00 – 2023-12-03T22:00:00+01:00

crédit photographique : ©Pascal TOURNAIRE