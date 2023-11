FILMAR 25e édition – Cinco cortos queer Maison des arts du Grütli Genève, 23 novembre 2023, Genève.

Cinco cortos queer

Série de courts-métrages, 59’

Cette série de courts-métrages queer dresse le portrait d’une nouvelle génération, belle et conquérante, qui lutte avec authenticité pour son existence et sa dignité. Cinq œuvres sensuelles et libératrices qui croisent performances artistiques queer et activisme politique. Créant leurs propres mythologies et leurs propres représentations dans le cinéma contemporain, ces films sont aussi touchants qu’extravagants !

Autoetnografía

Iván Esteban Reina Ortiz, Colombie, 2021, 16′, doc, vo st fr

O Órfão

Carolina Markowicz, Brésil, 2018, 15′, fiction, vo st fr

Vienen las grietas

Daniel Mateo Vallejo, Colombie, 2022, 18′, fiction, vo st fr

Les dieux du supermarché

Alberto Gonzalez Morales, Colombie/Suisse, 2022, 8′, doc, vo fr

Flores del otro patio

Jorge Cadena, Colombie, 2022, 16′, fiction, vo st fr

En présence du réalisateur Jorge Cadea.

Séance du 25.11 suivie d’une discussion avec Totem.

