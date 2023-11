FILMAR 25e édition – La estrategia del caracol Maison des arts du Grütli Genève, 19 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – La estrategia del caracol 19 et 25 novembre Maison des arts du Grütli 16.-/12.-

La estrategia del caracol

Sergio Cabrera, Colombie, 1993, fiction, 110’, vo st fr/all

La Havane 1993 – Trois prix

Berlinale 1993 – Prix OCIC

Inspiré d’un fait divers, La estrategia del caracol raconte l’histoire d’un groupe de locataires menacé d’expulsion d’une bâtisse historique de Bogota. Sous la houlette de Don Jacinto, un vieil anarchiste espagnol, elles et ils mettent en place une stratégie pour résister aux propriétaires et défendre ensemble leur dignité. Un classique du cinéma colombien plein d’humour, de charme et de malice, à redécouvrir absolument.

Maison des arts du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 418 35 54

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T14:00:00+01:00 – 2023-11-19T16:00:00+01:00

2023-11-25T20:15:00+01:00 – 2023-11-25T22:15:00+01:00

©Sergio Cabrera, 1993