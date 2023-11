Festival FILMAR | 25e édition Maison des arts du Grütli Genève Catégorie d’Évènement: Genève Festival FILMAR | 25e édition Maison des arts du Grütli Genève, 17 novembre 2023, Genève. Festival FILMAR | 25e édition 17 – 26 novembre Maison des arts du Grütli FILMAR en América Latina fête ses 25 ans ! Le Festival FILMAR en América Latina célèbre son quart de siècle avec une édition exceptionnelle du 17 au 26 novembre 2023 ! Programmation et réservations disponibles dès le 2 novembre sur filmar.ch ! Maison des arts du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 418 35 54 http://www.ville-ge.ch/grutli [{« type »: « link », « value »: « http://www.filmar.ch »}] [{« link »: « http://filmar.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/maison-arts-grütli/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

