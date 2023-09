Travail : quelle place dans nos vies ? Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, 13 juin 2024, Saint-Herblain.

2024-06-13

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui

En 2022, les grèves contre le report de l’âge de départ en retraite à 64 ans ont remis sur le devant de la scène la question de notre rapport au travail. Un lien façonné par les mutations de l’emploi, du rapport hiérarchique, de l’organisation du travail. Mais pas que. Ainsi, la crise écologique – car travailler, c’est produire – et le COVID ont renforcé ces questionnements sur le sens du travail et l’équilibre vie privée/ vie professionnelle. Travaille-t-on pour être utile, pour se réaliser, pour subvenir à ses besoins ? Comment ces questions traversent-elles les classes sociales et les générations ? Quels impacts spécifiques ont eu la crise sanitaire et l’accélération de la crise écologique ? De nouveaux modèles se dessinent-ils dans notre rapport au travail ? Comment le repenser et lui redonner du sens ? Pour en débattre : Julie Couronné, chargée d’études et de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, affiliée au Centre d’étude de l’emploi et du travail ;Coralie Perez, économiste, ingénieure de recherche à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-autrice avec Thomas Coutrot de Redonner du sens au travail. Une aspiration révolutionnaire (2022) ;Danièle Linhart, sociologue spécialiste de l’évolution du travail et de l’emploi, directrice de recherches émérite au CNRS, autrice de L’insoutenable subordination des salariés (2021) ;Florence Osty, sociologue intervenante en entreprise, spécialiste du travail et des organisations, présidente de l’association SAFIR (Sociologues associés pour la formation, l’intervention et la recherche). Un débat animé par Anthony Torzec, journaliste. En pratique : Retransmission en direct sur YouTube : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat. Service communication – Tél. 02 28 25 20 28 – communication@saint-herblain.fr Programme des débats de la saison 2023-2024

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 20 28