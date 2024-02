Arts numériques / Sessions créatives Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, lundi 5 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-08 –

Gratuit : non Le montant des droits d’inscription est fixé annuellement par le Conseil municipal.Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial et sont révisés chaque année. Tarification des cours à la Maison des Arts Enfants, ados, adultes

Nouveau à la Maison des Arts Arts numériques | Sessions créativesEnfants – ados – AdultesTous niveaux De mars à juin 2024, rejoignez les sessions créatives d’art numérique : animation 2D, dessin numérique, collage artistique et numérique.Avec Tatiana Tameirao, enseignante arts numériques à la Maison des Arts En savoir plus sur le contenu des sessions créativesPré-inscription en ligne

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr