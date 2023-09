Actions radicales : la politique autrement Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, 16 mai 2024, Saint-Herblain.

2024-05-16

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui

L’histoire du 20e siècle témoigne d’hommes et de femmes qui ont agi avec radicalité : Gandhi lors de la marche du sel, Martin Luther King avec le boycott des bus de Montgomery, les suffragettes qui s’enchainèrent aux grilles du Parlement anglais. Comment se construit un discours radical ? Est-ce la même chose que la désobéissance civile ? Pourquoi des citoyennes et citoyens choisissent-ils d’enfreindre les lois ? De Cédric Herrou à Extinction Rebellion en passant par les Gilets jaunes, l’action politique radicale prend de nombreuses formes et connait actuellement un essor en lien avec la lutte contre la crise climatique. La radicalité fait-elle avancer des causes ? Va-t-elle forcément de pair avec la violence ? Faut-il être radical pour gagner une lutte ? Pour en débattre : Manuel Cervera-Marzal, docteur en science politique, enseignant à l’Université de Liège, auteur de nombreux ouvrages et de tribunes dans la presse nationale ;Sylvie Ollitrault, politiste spécialiste des radicalités militantes, directrice de recherches au CNRS et membre de l’institut des Sciences sociales du politique ;Kévin Jean, maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers en épidémiologie, chercheur associé à l’Imperial College de Londres, membre du collectif Scientifiques en rébellion. Un débat animé par Mathilde Chevré, journaliste. En pratique : Retransmission en direct sur YouTube : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat. Service communication – Tél. 02 28 25 20 28 – communication@saint-herblain.fr Programme des débats de la saison 2023-2024

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 20 28