Être ou ne pas être (mère) Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, 14 mars 2024, Saint-Herblain.

2024-03-14

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui

À la fin des années 70, les militantes du Mouvement de libération des femmes lançaient comme slogan « Boulot, Omo, Marmots : y en a marre ! ». Pour la première fois dans le féminisme, la maternité apparaissait comme une aliénation au même titre que le travail. Quarante ans plus tard, la maternité est toujours considérée comme une norme sociale et le fait de s’y soustraire, mal vu. Pourtant, de nombreuses femmes revendiquent aujourd’hui de ne pas avoir d’enfants. Scepticisme sur l’avenir du monde, rejet du patriarcat, volonté de s’accomplir autrement que par les enfants… Qu’est-ce qui motive ce refus ? Faut-il y voir une nouvelle forme de féminisme ? Et à l’inverse, qu’est-ce qui fonde aujourd’hui le désir de maternité ? Après des années d’angle-mort, la remise en cause de la maternité émerge enfin dans le débat public. Et nous force à nous interroger : de quoi ce refus est-il le nom ? Pour en débattre : Charlotte Debest, sociologue, spécialiste de la non-maternité, autrice de Le choix d’une vie sans enfant (2014) ;Édith Vallée, docteure en psychologie, autrice de Pas d’enfant, dit-elle… (2005) ;Catherine Scornet, démographe, maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille, spécialiste des politiques de natalité. Un débat animé par Anthony Torzec, journaliste. En pratique : Retransmission en direct sur YouTube : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat. Service communication – Tél. 02 28 25 20 28 – communication@saint-herblain.fr Programme des débats de la saison 2023-2024

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 20 28