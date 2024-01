À la découverte des musiques arabo-andalouses – Festival Eurofonik Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, mercredi 13 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-13 16:30 – 17:30

Gratuit : oui Sur réservation :- en ligne sur eurofonik.fr/billetterie- par téléphone au 07 69 95 22 83 – du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Conférence instrumentale. Tazi Abderrahim, formé au Conservatoire National de Meknès (Maroc), est reconnu pour son expertise dans le domaine des musiques arabo-andalouses. Celles-ci, fruit d’un métissage de différentes cultures, ont traversé les siècles et témoignent aujourd’hui d’une histoire riche. Cette conférence nous permettra de mieux comprendre ces répertoires et leurs évolutions. Les explications de Tazi seront complétées par la présentation d’instruments, ainsi que par l’interprétation de quelques morceaux emblématiques du répertoire arabo-andalou. Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

