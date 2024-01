Stages artistiques d’hiver Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, lundi 26 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-26 14:00 – 17:00

Gratuit : non Tarifs selon quotient familial / Calculez vous-même votre tarif À partir de 7 ans

Musique, arts plastiques, arts numériquesEn février et mars, offrez des vacances artistiques à votre enfant en l’inscrivant aux stages proposés par la Maison des Arts de Saint-Herblain.Ces stages se déroulent du lundi au vendredi, de 14h à 17h, et jusqu’à 18h le vendredi.Ou toute la journée lorsqu’ils sont couplés avec un accueil de loisirs le matin.Les stages se terminent le vendredi par un temps de présentation commun, public et festif à 17h. Enfants à partir de 7 ans Inscrivez-le aux différents ateliers à partir du lundi 22 janvier 2024 en contactant la Maison des Arts. Consultez l’offre de stages

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr