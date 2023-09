Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ?! Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, 15 février 2024, Saint-Herblain.

2024-02-15

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui

Les comportements amoureux évoluent et reflètent les changements sociétaux. La perte d’influence de la religion, les mobilités, la société de consommation entraînent un changement des mentalités et une plus grande liberté individuelle et remettent en question le schéma traditionnel du couple. Ainsi, de nouvelles formes de relations affectives apparaissent telles que le polyamour et le non-engagement. Au service des rencontres d’un soir ou d’une vie, les applications numériques ouvrent le champ des possibles et semblent séduire un grand nombre de personnes de tout âge. Comment l’évolution de nos modes de vie influence-t-elle les schémas amoureux ? Le mythe du prince charmant a-t-il vécu ? Une rencontre virtuelle peut-elle être amoureuse ? Quelles formes prend l’amour aujourd’hui ? Pour en débattre : Christophe Giraud, professeur de sociologie à l’université Paris-Descartes et chercheur au CERLIS et à l’INED, auteur de L’amour réaliste. La nouvelle expérience amoureuse des jeunes femmes (2017) ;Richard Mèmeteau, agrégé de philosophie et auteur de Sex friends : comment (bien) rater sa vie amoureuse à l’ère du numérique ? (2019) ;Camille Rochet, psychologue et thérapeute de couple, diplômée de l’école des Psychologues praticiens de Paris, autrice de Les 5 croyances qui empêchent d’être heureux en couple (2022). Un débat animé par Alexandra Jore, journaliste. En pratique : Retransmission en direct sur YouTube : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat. Service communication – Tél. 02 28 25 20 28 – communication@saint-herblain.fr Programme des débats de la saison 2023-2024

