Conférence musique – Big band battle Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain, jeudi 8 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-08 18:00 –

Gratuit : non Tout public

L’histoire des grands orchestres de jazzL’histoire du grand orchestre de jazz, le big band, est intimement liée à l’histoire du jazz bien sûr, mais également à l’histoire des États-Unis : prohibition, Grande Dépression, ségrégation, guerres mondiales, grands courants culturels (comme l’arrivée du rock !)… Big bandParcourons 100 ans d’histoire du big band, de ses prémices à son institutionnalisation, en passant par la « swing era » et d’autres époques moins flamboyantes. Et découvrons les figures tutélaires du genre, notamment Fletcher Henderson, le précurseur, « uncrowned king of swing ». Conférence animée par Laurent Bertaux, musicien amateur et amateur de musiciens Tout publicEntrée gratuite dans la limite des places disponibles En savoir +

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

